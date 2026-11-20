Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Ngày 21/11/2026 có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 22 - 24/11/2026: Ngày 22 mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi; ngày trời nắng, trời rét. Ngày 23, 24 nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.