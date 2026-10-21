Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới ngày 21/10 biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 giờ ngày 21/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.044.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.044.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.333.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 52.879.868 đồng/kg (mua vào) và 54.506.530 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 21/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 57,528 USD/ounce, giảm 0,81% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà đi xuống khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt phục hồi, tạo áp lực lên thị trường kim loại quý. Cùng với đó, những thay đổi trong kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Đồng USD tăng giá khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời, gây bất lợi cho bạc - kim loại không mang lại thu nhập định kỳ.

Áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn là yếu tố được thị trường theo dõi sát sao. Giá năng lượng tăng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài đang làm gia tăng chi phí đầu vào, tiềm ẩn nguy cơ đẩy mặt bằng giá cả lên cao.

Đáng chú ý, các số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ đều vượt dự báo. Điều này làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, khiến Fed gặp khó khăn trong việc đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Trong trường hợp Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tiếp tục nâng lãi suất, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc sẽ tăng lên, từ đó tạo thêm lực cản đối với giá kim loại này. Tuy nhiên, hướng đi của thị trường vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới và tín hiệu chính sách từ Fed.

Ở chiều ngược lại, những bất ổn địa chính trị kéo dài tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro, qua đó tạo lực đỡ cho kim loại quý. Trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đan xen, diễn biến giá bạc thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào sức mạnh của đồng USD, xu hướng lợi suất trái phiếu Mỹ, triển vọng lãi suất và tình hình địa chính trị toàn cầu./.