Ngày 20/9: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 462,60 Yên/kg, giảm 11,09%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 454,70 Yên/kg, tăng 0,29%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,05 Baht về mức 91,12 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.985 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,59%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.020 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,61%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 237,10 Cent/kg, giảm 0,84%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 237,50 Cent/kg, giảm 0,21%.

Thị trường cao su thế giới chưa hình thành xu hướng thống nhất. Lực mua tại Thượng Hải giúp toàn bộ kỳ hạn tăng giá, nhưng đà giảm trên sàn Singapore cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối phân khúc TSR20. Tại Nhật Bản tăng giảm trái chiều, mức giảm 11,09% của kỳ hạn tháng 9 mang tính đột biến và cần thận trọng khi dùng làm tín hiệu đại diện cho toàn thị trường.

Trong ngắn hạn, giá cao su có thể tiếp tục phân hóa khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng nhu cầu từ ngành ô tô, diễn biến kinh tế Trung Quốc, nguồn cung tại các nước sản xuất lớn và biến động tỷ giá.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.