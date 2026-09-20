Ngày 20/9: Giá bạc trong nước đảo chiều giảm, thế giới vượt 66 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.296.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng ngày 18/9.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.296.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.620.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.386.518 đồng/kg (mua vào) và 61.226.514 đồng/kg (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 66,2665 USD/ounce, tăng 2,75% so với tuần trước.

Động thái tăng của bạc khá đáng chú ý bởi diễn ra ngay sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Ngày 16/9, Fed quyết định đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương Mỹ kể từ tháng 7/2023.

Thông thường, lãi suất Mỹ tăng có thể tạo sức ép lên các kim loại quý như bạc, bởi tài sản không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn tương đối so với những tài sản hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao hơn. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng thường là những biến số quan trọng đối với giá bạc.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường lần này cho thấy phản ứng của bạc không đơn giản chỉ phụ thuộc vào quyết định tăng lãi suất.

Sau quyết định của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thời điểm điều chỉnh, tạo điều kiện cho nhóm kim loại quý phục hồi. Reuters cho biết giá vàng ngày 18/9 cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tuần, trong khi bạc tăng hơn 2%.

Quyết định mới nhất của Fed cho thấy, cuộc chiến chống lạm phát tại Mỹ chưa kết thúc. Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ vẫn mở rộng với tốc độ vững, chi tiêu trong nước duy trì khả năng chống chịu, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Fed cho biết việc nâng lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Các dự báo mới của các quan chức Fed cũng cho thấy triển vọng lãi suất vẫn có sự phân hóa. Dữ liệu dự báo tháng 9 cho thấy các thành viên FOMC đưa ra những mức lãi suất khác nhau cho cuối năm, phản ánh sự không đồng nhất trong đánh giá về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, thị trường tài chính đang tiếp tục định giá khả năng Fed có thể tăng lãi suất thêm trong cuộc họp tháng 10. Reuters ngày 18/9 cho biết xác suất thị trường dành cho một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 10 vào khoảng 55%.

Đây vẫn là yếu tố có thể tạo sức ép đối với giá bạc trong thời gian tới. Nếu lãi suất tiếp tục tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không tạo ra thu nhập như bạc sẽ tăng lên. Đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cũng có thể khiến dòng tiền rời khỏi nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, bạc có một đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa được xem là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Vì vậy, bên cạnh các yếu tố tài chính như lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng có thể tác động đến giá bạc.

Điều này khiến thị trường bạc có thể phản ứng phức tạp hơn trước những thay đổi của kinh tế toàn cầu. Khi hoạt động công nghiệp, đầu tư công nghệ và nhu cầu sản xuất gia tăng, nhu cầu bạc có thể được hỗ trợ. Ngược lại, triển vọng tăng trưởng suy yếu có thể gây sức ép lên nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các tín hiệu mới từ Fed. Những yếu tố này có thể quyết định liệu bạc có duy trì được vùng giá cao hiện tại hay xuất hiện những nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh./.