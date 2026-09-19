Ngày 20/9, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Ngày 20/9/2026, thời tiết trong tỉnh đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Đêm và sáng nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 21 - 23/9/2026:Ngày 21/9 mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng. Ngày 22 - 23/9, thời tiết phổ biến mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 33oC.