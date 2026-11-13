Ngày 20/11 sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến giải đáp chính sách bảo hiểm cho người dân và doanh nghiệp
Ngày 20/11/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp" trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Công văn số 1836/BHXH-TTHT ngày 12/11/2026 về việc phối hợp thông tin tuyên truyền giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông tin, tuyên truyền, chia sẻ về chương trình đến người lao động và các đối tượng có liên quan.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ngay-20-11-se-to-chuc-giao-luu-truc-tuyen-giai-dap-chinh-sach-bao-hiem-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-3194379.html