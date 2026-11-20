Phiên họp tại Hội trường, ngày 13/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo chương trình dự kiến, trong ngày đầu tiên của Đợt 2 và là ngày làm việc thứ 26 của Kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành các nội dung:

(1) nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua các dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi);

(2) biểu quyết thông qua các dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật;

(3) biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI;

(4) Thảo luận về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, tiến hành các nội dung:

(1) thảo luận về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh;

(2) nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế;

(3) nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi);

(4) biểu quyết thông qua 03 nội dung: (1) Bộ luật Hình sự (sửa đổi); (2) Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); (3) Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).