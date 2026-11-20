Vàng miếng SJC

Vào khoảng 12 giờ ngày 20-11, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC và Tập đoàn DOJI cùng giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, còn 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,7 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC giảm 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua, xuống còn 128 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 128,7 triệu đồng/lượng mua vào và 132,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng nhẫn 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 128,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 12 giờ ngày 20-11 (giờ Việt Nam) còn 3.525,4 USD/ounce, giảm khoảng 100 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York ngày 19-11. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng trong nước từ 22,4 - 23,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục duy trì ở mức rất cao.

Giá vàng thế giới giảm sâu, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025. Áp lực bán gia tăng sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, đẩy đồng USD tăng giá. Diễn biến này khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust cũng liên tiếp bán ròng sau chuỗi phiên mua vào trước đó. Riêng ngày 18-11, quỹ bán ròng khoảng 4,6 tấn vàng, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.044,1 tấn. Sang ngày 19-11, quỹ tiếp tục bán ròng gần 6 tấn, đưa lượng vàng nắm giữ xuống khoảng 1.038,1 tấn.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai tuần, giá vàng thế giới đã lần lượt đánh mất các mốc 4.000 USD, 3.900 USD, 3.800 USD và 3.600 USD/ounce, hiện lùi về sát mốc 3.500 USD/ounce. Theo các chuyên gia, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, cùng đà tăng của đồng USD, đang gây sức ép lên giá kim loại quý.