Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo thơm Jasmine tăng 1.000 đồng/kg dao động ở mức 17.000 - 19.000 đồng/kg, so với đầu tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.400 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.000 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.700 - 7.800/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán yếu, giá lúa tươi vững. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán cầm chừng, giá lúa chững. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi ít biến động. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine hiện ở mức 570 - 574 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 465 - 469 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đứng ở mức 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm tiếp tục duy trì quanh mốc 490 - 494 USD/tấn - ghi nhận ở mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan đạt mức 413 - 417 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đứng ở mức 393 - 397 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm trong khoảng 387 - 391 USD/tấn./.