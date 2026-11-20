Giá heo hơi hôm nay gần như đứng yên sau chuỗi ngày tăng giá. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định tại phần lớn địa phương. Lào Cai là địa phương duy nhất tăng giá trong sáng nay, thêm 1.000 đồng/kg, lên 54.000 đồng/kg. Mức giá này ngang với Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ.

Trong khi đó, Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá thu mua 56.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên duy trì mức 55.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng chỉ có một địa phương tăng giá. Cụ thể, Gia Lai điều chỉnh thêm 1.000 đồng/kg, lên 52.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Các địa phương còn lại không có biến động. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa và Nghệ An cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Quảng Ngãi giữ giá 51.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị và Huế thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, Cần Thơ là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 51.000 đồng/kg. Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với 56.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng duy trì mức 55.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, giá heo hơi ổn định ở mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Các chợ truyền thống và siêu thị có giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 153.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước hôm nay tạm chững, chỉ có Lào Cai, Gia Lai, Cần Thơ tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá heo hơi trên toàn quốc tiếp tục duy trì trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg./.