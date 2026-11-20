Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm sâu

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên cho thấy thị trường tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, xuống còn 74.200 - 75.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê được các đại lý điều chỉnh xuống 74.200 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá thu mua còn 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng xuống 74.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến tiêu cực khi cả hai dòng cà phê chủ lực là Robusta và Arabica đều giảm mạnh. Đáng chú ý, Robusta trên sàn London đã trải qua phiên giảm thứ tám liên tiếp, đưa giá xuống sát ngưỡng 3.000 USD/tấn.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.019 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 49 USD/tấn, còn 2.988 USD/tấn.

Trong phiên, giá robusta kỳ hạn tháng 1 có thời điểm chạm 2.998 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi, trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 5,65 US cent/pound, xuống còn 280,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,95 US cent/pound, xuống 275,45 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng mất 6,6 US cent/pound, còn 268,75 US cent/pound.

Giá tiêu giảm phiên thứ hai liên tiếp

Giá tiêu trong nước hôm nay dao động từ 132.000 - 133.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Sau điều chỉnh, giá thu mua hồ tiêu trong nước dao động từ 132.000 - 133.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận giá tiêu xuống còn 133.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giá hồ tiêu cũng giảm xuống còn 132.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) hiện giao dịch ở mức 132.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì mức giá 133.000 đồng/kg.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu thế giới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.770 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục là thị trường có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm được theo dõi, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.