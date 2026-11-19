Dậy từ 5 giờ 30, chị Son ở Hà Đông, Hà Nội, đến nơi bán sỉ chọn hoa rồi tự chuẩn bị bó hoa tặng cô giáo của con trai. Chị tự lựa cành, tuốt lá, mua giấy gói và sắp xếp từng bông. Câu chuyện được ghi nhận ngày 18.11 cho thấy một cách bày tỏ lòng biết ơn bằng thời gian, sự chăm chút của người tặng.

Ảnh minh họa

Cùng ngày, một người bán hoa tại Thanh Trì cho biết loại bó hoa hồng trước đó khoảng 60.000 đồng đã lên khoảng 120.000 đồng. Mức giá được ghi nhận tại điểm bán này phản ánh áp lực chi tiêu sát dịp lễ, trong khi lựa chọn của mỗi gia đình còn phụ thuộc số con đi học, hoàn cảnh kinh tế và cách họ muốn gửi lời cảm ơn.

Điều không được huy động đã được nêu rõ

Trong bản tin tối 18.11, yêu cầu của Bộ GD&ĐT được tiếp tục nhắc lại: các trường không huy động tiền đóng góp từ phụ huynh, học sinh để tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; hoạt động tri ân cần giản dị, thiết thực và tiết kiệm.

Yêu cầu này nằm trong Công văn 8010/BGDĐT-NGCBQLGD, đã được giới thiệu từ ngày 13.11. Bộ đề nghị lựa chọn quy mô phù hợp điều kiện thực tế, tránh phô trương, lãng phí, không ảnh hưởng kế hoạch dạy và học; đồng thời nêu rõ không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học cho các hoạt động kỷ niệm.

Ranh giới cần giữ nằm ở việc biến tình cảm thành nghĩa vụ tài chính. Một phụ huynh tự chọn bó hoa khác với việc mỗi gia đình được thông báo phải đóng một khoản để tổ chức lễ. Chữ “tri ân” không làm thay đổi bản chất của khoản huy động, cũng không thể thay cho sự đồng thuận thực chất.

Ngay cả khi trao đổi trong nhóm lớp, cách đặt vấn đề cũng rất quan trọng. Một phương án chỉ thật sự tự nguyện khi người không tham gia có thể nói không mà không phải giải thích hoàn cảnh, không bị so sánh và không lo con mình trở nên khác biệt. Lòng biết ơn không nên tạo ra phép thử về khả năng chi trả của cha mẹ.

Món quà cần có chỗ cho học trò

Người lớn có thể chọn quà rất chu đáo, nhưng nếu đứa trẻ chỉ được giao mang đến lớp thì phần tình cảm của chính em dễ bị bỏ quên. Một tấm thiệp viết bằng lời của con, một chuyện nhỏ con nhớ về cô, một lời cảm ơn nói còn vụng về vẫn giúp em hiểu vì sao mình trân trọng người dạy học.

Công văn của Bộ cũng đề nghị quan tâm nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư, giải quyết vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền và tránh tạo thêm công việc không cần thiết cho giáo viên.

Đó cũng là cách nhìn rộng hơn về sự tri ân. Một buổi lễ nhẹ việc chuẩn bị, một khó khăn nghề nghiệp được lắng nghe, một phụ huynh hợp tác khi con cần uốn nắn có thể đem lại sự nâng đỡ lâu dài cho người thầy.

Ngày 20.11 sẽ ấm áp hơn khi người tặng không thấy áp lực và người nhận không phải băn khoăn. Bó hoa có thể lớn hoặc nhỏ. Điều cần giữ nguyên vẹn là sự thanh thản của lời cảm ơn.