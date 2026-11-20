Thay vì đứng trên bục giảng đón nhận những bó hoa tươi thắm từ học trò, 100 thầy giáo, cô giáo đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K đã đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong một hoàn cảnh đặc biệt: giữa những đợt hóa trị, xạ trị dài ngày và nỗi nhớ trường lớp khôn nguôi.

Các thầy cô giáo đang điều trị ung thư đón một ngày Nhà giáo Việt Nam thật đặc biệt và ý nghĩa. Ảnh: BVCC/Nguồn thanglong.chinhphu.vn

Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân tới 100 người bệnh đã và đang công tác trong ngành giáo dục tại cả ba cơ sở của bệnh viện.

Giữa lằn ranh điều trị, giữ trọn niềm tin trở lại bục giảng

Với cô giáo T.G. (49 tuổi), món quà 20/11 ý nghĩa nhất năm nay chính là sự hồi sinh sau ca phẫu thuật u não. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, cô G. liên tục xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội vùng trán, hai hốc mắt kèm hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Tại Bệnh viện K, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy cô có khối u lớn tại thùy thái dương phải (kích thước khoảng 45 x 44 mm), gây phù não rộng, chèn ép não thất và đẩy lệch đường giữa. Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u với mục tiêu bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Cô giáo T.G. hồi phục sau một ngày phẫu thuật u não, mong sớm trở lại bục giảng. Ảnh benhvienk.vn

Chỉ một ngày sau ca mổ, cô G. đã tỉnh táo, có thể ngồi dậy và trò chuyện. Nhận món quà tri ân từ lãnh đạo khoa cùng đại diện Bệnh viện và Quỹ Ngày mai tươi sáng ngay trên giường bệnh, nữ giáo viên không giấu được sự xúc động. Phía trước cô vẫn còn những giáo án dang dở và ánh mắt học trò đang chờ đợi; sự hồi phục thần tốc này chính là động lực lớn nhất để cô sớm trở lại với bục giảng thân thuộc.

Cùng chung nỗi nhớ mái trường, ông Hoàng Văn Tâm (55 tuổi, đang điều trị ung thư thực quản tại Khoa Xạ lồng ngực) lặng người khi lần đầu dự lễ kỷ niệm 20/11 ngay tại bệnh viện. Suốt 29 năm qua, vợ chồng ông cùng bám trụ gieo chữ tại địa bàn vùng 135 đặc biệt khó khăn. Từ khi phát hiện bệnh vào tháng 6/2026, cuộc sống gia đình đảo lộn, ông phải gác lại công việc, xa nhà xuống Hà Nội điều trị.

Ông Tâm bộc bạch rằng, bản thân chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội tham dự một chương trình kỷ niệm ngày 20/11 ấm áp ngay tại nơi điều trị; với ông, khoảnh khắc gặp gỡ những đồng nghiệp từ khắp mọi miền cùng chung cảnh ngộ mang lại nhiều xúc động.

Ở một phòng bệnh khác thuộc Khoa Xạ vú – Phụ khoa, cô giáo mầm non người dân tộc Tày Phùng Thị Hồng (51 tuổi, quê Lạng Sơn) cũng đang kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư vú phát hiện từ tháng 4/2026. Gần ba thập kỷ tận tụy chăm sóc trẻ thơ vùng cao, giờ đây cô phải tạm xa chồng và hai con đang tuổi ăn học để tập trung chữa bệnh. Giữa bộn bề lo toan về kinh tế và bệnh tật, sự quan tâm kịp thời của đội ngũ y bác sĩ cùng những người đồng cảnh ngộ đã tiếp thêm hơi ấm, giúp cô vững tâm hơn trên hành trình giành lại sự sống.

Tiếp thêm điểm tựa tinh thần

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, GS.TS Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, nhiều năm qua bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ tinh thần, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn. Hoạt động tri ân dịp 20/11 không chỉ thể hiện truyền thống "tôn sư trọng đạo" của đội ngũ thầy thuốc mà còn là lời động viên thiết thực gửi tới các nhà giáo đang chiến đấu với bệnh tật.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, với những tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, nhiều bệnh lý ung thư hoàn toàn có thể điều trị khỏi hoặc kiểm soát tốt. Ông nhắn nhủ các thầy cô giữ vững tinh thần lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị để sớm chiến thắng bệnh tật, trở về bên gia đình và tiếp tục sự nghiệp trồng người.

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