Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.

Ngày 20/11/2026 có mưa, mưa rào nhẹ, trời rét đậm, rét hại.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 14 - 16oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 21 - 23/11/2026: Ngày 21 - 22/11, thời tiết phổ biến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 17 - 20oC.

Ngày 23/11 nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21oC.