Ngày 20/11/2026, giáo viên và học sinh có được nghỉ không?

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tôn vinh những người làm công tác giảng dạy, giáo dục. Năm 2026, ngày lễ này rơi vào thứ Sáu, ngày 20/11. Vì vậy, nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên quan tâm liệu các trường học có tổ chức giảng dạy bình thường hay được nghỉ để tham gia hoạt động kỷ niệm.

Theo quy định hiện hành, ngày 20/11 không phải là ngày nghỉ lễ bắt buộc hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục có thể sắp xếp lại hoạt động học tập, giảng dạy để giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động kỷ niệm phù hợp.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tôn vinh những người làm công tác giảng dạy, giáo dục. Ảnh tạo bởi AI

Ngày 20/11/2026, giáo viên có được nghỉ không?

Theo Điều 32 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, ngày 20/11 hằng năm được xác định là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tuy nhiên, việc một ngày được xác định là ngày kỷ niệm không đồng nghĩa với việc người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 và các quy định hiện hành về ngày nghỉ lễ, Tết, ngày 20/11 không thuộc danh mục ngày nghỉ bắt buộc hưởng nguyên lương.

Như vậy, giáo viên không đương nhiên được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương chỉ vì ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dù vậy, Quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về Ngày Nhà giáo Việt Nam cho phép các trường sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên có điều kiện nghỉ giảng dạy, tham gia sinh hoạt của nhà trường và địa phương trong ngày này.

Do đó, việc giáo viên có phải lên lớp, tham gia hoạt động kỷ niệm hay được nghỉ theo lịch của nhà trường phụ thuộc vào kế hoạch cụ thể của từng cơ sở giáo dục.

Học sinh có được nghỉ học ngày 20/11/2026?

Đối với học sinh, hiện không có quy định chung bắt buộc tất cả trường học trên cả nước phải cho học sinh nghỉ vào ngày 20/11.

Tùy theo kế hoạch năm học và hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các trường có thể bố trí lịch học phù hợp.

Một số trường có thể tổ chức lễ kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ, hoạt động tri ân thầy cô hoặc các chương trình giáo dục truyền thống trong ngày 20/11.

Trong trường hợp nhà trường điều chỉnh lịch học, cho học sinh nghỉ học hoặc thay thế các tiết học thông thường bằng hoạt động kỷ niệm, phụ huynh và học sinh cần thực hiện theo thông báo chính thức.

Vì vậy, không thể mặc định học sinh trên cả nước được nghỉ ngày 20/11/2026. Phụ huynh nên theo dõi thông tin từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm hoặc hệ thống thông báo của cơ sở giáo dục để chủ động sắp xếp thời gian.

Ngày 20/11 có phải là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương?

Theo quy định pháp luật, cần phân biệt ngày kỷ niệm với ngày nghỉ lễ, Tết mà người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày lễ mang ý nghĩa tôn vinh nghề giáo, nhưng không nằm trong danh mục ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương bắt buộc.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Việt Nam có thêm Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11 hằng năm. Theo Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Như vậy, cần phân biệt hai mốc thời gian gần nhau trong tháng 11: ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam, còn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đối với giáo viên, việc nghỉ làm trong ngày 20/11 còn phụ thuộc vào lịch công tác, kế hoạch tổ chức hoạt động và sự sắp xếp của cơ sở giáo dục.

Các trường học thường tổ chức những hoạt động gì vào ngày 20/11?

Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh đội ngũ nhà giáo, đồng thời giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho học sinh.

Theo tinh thần Quyết định số 167-HĐBT, các trường có thể tổ chức những hình thức sinh hoạt phù hợp, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động ý nghĩa.

Trong thực tế, các hoạt động kỷ niệm có thể bao gồm gặp mặt, tri ân nhà giáo, biểu diễn văn nghệ, tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành giáo dục, giao lưu giữa các thế hệ giáo viên và học sinh.

Tùy điều kiện từng trường, các hoạt động có thể được tổ chức đúng ngày 20/11 hoặc vào thời điểm phù hợp trong tuần lễ kỷ niệm.

Việc tổ chức cần bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục, tránh ảnh hưởng không cần thiết đến kế hoạch học tập và sinh hoạt của học sinh.

Phụ huynh và học sinh cần lưu ý gì trong dịp 20/11?

Do ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026 rơi vào thứ Sáu, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý lịch học được thông báo tại từng trường.

Nếu nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm trong giờ học, học sinh có thể vẫn phải đến trường để tham gia hoạt động tập thể. Trường hợp nhà trường thông báo nghỉ học, phụ huynh cần chủ động bố trí việc chăm sóc, quản lý con em.

Đối với giáo viên, lịch làm việc và tham gia các hoạt động kỷ niệm thực hiện theo sự phân công của nhà trường.

Ngày 20/11 cũng là dịp để học sinh và phụ huynh gửi lời tri ân đến thầy cô. Những lời chúc chân thành, tấm thiệp tự làm hoặc hoạt động tập thể ý nghĩa đều có thể góp phần tạo nên không khí ấm áp trong ngày đặc biệt này.

Như vậy, ngày 20/11/2026 không phải ngày nghỉ lễ bắt buộc đối với giáo viên và học sinh trên cả nước. Việc có nghỉ học, nghỉ giảng dạy hay tham gia hoạt động kỷ niệm sẽ căn cứ vào kế hoạch cụ thể của từng cơ sở giáo dục. Phụ huynh, học sinh và giáo viên cần theo dõi thông báo chính thức để chủ động sắp xếp thời gian phù hợp.