Ngày 20-10, thị trường chứng khoán tặng 'hoa tím' nữ doanh nhân ngành vàng bạc đá quý

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-10, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%, lên 1.691,97 điểm. Các chỉ số còn lại cũng duy trì sắc xanh nhẹ, với HNX-Index tăng 0,05 điểm lên 257,96 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,2 điểm lên 125,22 điểm.

Thị trường có 349 mã tăng giá, 891 mã đứng giá, 247 mã giảm giá và 21 mã giảm sàn. Ngoài ra, 35 mã tăng trần.

Chứng khoán hôm nay tăng nhẹ. Ảnh: Vietstock

Tại nhóm tài chính – ngân hàng, dòng tiền phân hóa giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. TCB tăng 2,11%, MSB tăng 1,35%, STB tăng 0,81%, SSI tăng 0,76%, VND tăng 0,74% và TPB tăng 0,42%. Ở chiều ngược lại, HDB giảm 2,86%, MBB giảm 0,25%, CTG giảm 0,16% và VCB giảm 0,71%. Các mã VPB, ACB, SHB và VCI đứng giá tham chiếu.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự trái chiều. VHM giảm mạnh 4,15%, trong khi VIC tăng 0,97%, VPI tăng 2,19%, VRE tăng 1,3%, KBC tăng 3,08% và IDC tăng 3,83%. Một số cổ phiếu khác như TCH tăng 0,44%, CEO tăng 0,92% và BCM tăng 4,34%.

Ở nhóm nguyên vật liệu, cổ phiếu HPG tăng 2,68%, NKG tăng 5,66%, HSG tăng 2,87% và DCM tăng 1,62%. Đây là một trong những nhóm ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên.

Nhóm tiêu dùng có sự phân hóa đáng chú ý. FRT tăng 2,33%, MSN tăng 1,66% và MWG tăng 0,94%. Trong khi đó, SBT giảm mạnh 6,22%, trở thành một trong những mã giảm đáng chú ý trên thị trường.

Tại nhóm công nghiệp, GMD tăng 1,85%, VSC tăng 2,29%, CTD tăng 4,43% và CII tăng 1,93%. Ngược lại, VJC giảm nhẹ 0,08%. Trong nhóm năng lượng, POW tăng 2,04%, PVT tăng 0,41%, trong khi BSR giảm 0,52% và PLX giảm 0,14%. Cổ phiếu công nghệ FPT tăng 0,53%.

Trái với diễn biến tăng nhẹ của các chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trên thị trường. Về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.995,17 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2.213,71 tỷ đồng. Như vậy, giá trị bán ròng trong phiên đạt khoảng 218,54 tỷ đồng.

Xét theo từng cổ phiếu, TCB là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 344,87 tỷ đồng. HPG đứng tiếp theo với 145,18 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về FRT với 81,19 tỷ đồng và PNJ với 67,82 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đáng kể như POW, đạt khoảng 35,9 tỷ đồng; CTG đạt 35,07 tỷ đồng. Trong khi đó, các mã ngân hàng và bất động sản tiếp tục ghi nhận áp lực bán từ khối ngoại.

Ở chiều ngược lại, ACB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 136,65 tỷ đồng. VHM đứng sát phía sau với 135,7 tỷ đồng. KDC bị bán ròng khoảng 100,09 tỷ đồng, còn VCB ghi nhận giá trị bán ròng 88,84 tỷ đồng.

Các cổ phiếu khác nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý gồm VJC với 52,49 tỷ đồng; STB với 34,3 tỷ đồng; VIX với 34,25 tỷ đồng; VPB với 32,79 tỷ đồng và TCX với 31,59 tỷ đồng.

PNJ tăng trần

Đặc biệt, PNJ bất ngờ tăng trần lên 19.750 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ghi nhận thanh khoản hơn 16 triệu đơn vị, trong khi lượng dư mua tại mức giá trần vượt 4 triệu cổ phiếu. Diễn biến này xuất hiện ngay trước phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường của PNJ, dự kiến diễn ra ngày 21-10, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án huy động vốn.

Theo kế hoạch trình cổ đông, PNJ dự kiến điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm nay, với mức lỗ sau thuế dự kiến lên tới 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khoản trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng, phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân trong giai đoạn từ năm 2027 đến quý II-2028.

Về phương án sử dụng vốn, khoảng 60% số tiền thu được sẽ phục vụ các hoạt động kinh doanh trong tương lai, gắn với việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Khoảng 20% được phân bổ để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh. Phần 20% còn lại dự kiến dành cho các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Sau phiên tăng trần ngày 20-10-2026, cổ phiếu PNJ đóng cửa tại mức 19.750 đồng/cổ phiếu, tăng 6,76% so với phiên trước.

Được biết, hiện bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, trực tiếp nắm giữ 15.021.283 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 2,94% vốn điều lệ. Như vậy, giá trị cổ phiếu bà Dung nắm giữ là 296,67 tỷ đồng.

Trước khi cổ phiếu PNJ lao dốc vào đầu tháng 7-2026, giá cổ phiếu từng ở mức khoảng 63.100 đồng/đơn vị. Với hơn 15,02 triệu cổ phiếu đang trực tiếp nắm giữ, giá trị cổ phần của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, khi đó ước tính khoảng 948 tỷ đồng.

Theo báo cáo cập nhật thị trường tháng 9 mới được Dragon Capital công bố, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã hấp thụ phần lớn tác động bất lợi từ mặt bằng lãi suất. VN-Index đang có hệ số P/E khoảng 13,5 lần, tính theo lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số từ đầu năm chịu ảnh hưởng đáng kể từ 5 cổ phiếu VIC, VHM, VPL, STB và LPB. Nhóm này góp phần đẩy mức tăng trưởng cũng như định giá của VN-Index lên cao hơn so với phần còn lại của thị trường. Nếu không tính 5 cổ phiếu kể trên, VN-Index đã giảm 9,4% so với đầu năm, trong khi hệ số P/E chỉ còn 11,4 lần. Mức định giá này thấp hơn vùng đáy ghi nhận trong đợt thị trường biến động bởi các biện pháp thuế quan vào tháng 4-2025, đồng thời tiến gần các ngưỡng thấp từng xuất hiện trong năm 2020 và 2022. Dragon Capital cho rằng, trong điều kiện kinh tế tăng trưởng gần 10% và sự mất cân đối giữa huy động vốn với nhu cầu tín dụng có dấu hiệu thu hẹp, mức định giá hiện tại đang mở ra tương quan tương đối thuận lợi giữa tiềm năng sinh lời và rủi ro. Dù vậy, thị trường có thể cần thêm thời gian để cải thiện mặt bằng định giá, nhất là khi lãi suất huy động chưa bước vào xu hướng giảm rõ rệt.