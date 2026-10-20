Ngày 20/10, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, kinh tế

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội và dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình về hai dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án này.

Sau phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về ba dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.