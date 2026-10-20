Ngày 20/10: Miền Bắc vẫn nắng trên 34 độ, Nam Bộ mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với khối không khí ổn định trên cao khiến thời tiết miền Bắc ít biến động.

Cụ thể, ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Thanh Hóa đến TP Huế từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thời tiết miền Bắc và Hà Nội nắng trên 34 độ. Ảnh: Phạm Hải

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/10, ổn định với trời nắng hanh, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trong khi đó, ngày và đêm 20/10, khu vực Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Các nơi khác có mưa rào và giông vài nơi.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 20/10, các tỉnh miền Tây có thể xuất hiện mưa từ sáng sớm, tập trung tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và khu vực Long An cũ. Các địa phương khác có mưa chủ yếu vào chiều và tối, trong đó Đồng Nai và Lâm Đồng là những khu vực có khả năng mưa to.

Tại TPHCM, người dân cần lưu ý thời tiết vào giờ tan tầm chiều thứ Ba 20/10, do có khả năng xảy ra mưa lớn, gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.