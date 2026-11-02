Ngày 2/11 là hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng hạn để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Để thuận tiện trong việc nộp thuế, người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin và thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng nhập, người nộp thuế cần kiểm tra chính xác thông tin nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số tiền phải nộp và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Trường hợp chưa có thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng hoặc có sai sót hoặc gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý điểm đất để được hướng dẫn.