Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Giá heo hơi tuần qua liên tục chạm đáy mới. Ảnh minh họa

Theo tổng hợp diễn biến thị trường trong tuần qua, giá heo hơi tại toàn bộ 15 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc đều giảm, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Đợt giảm này khiến những mức giá 46.000 - 48.000 đồng/kg ở cuối tuần trước không còn xuất hiện. Thay vào đó, giá thu mua toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg xuất hiện tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Hưng Yên và Ninh Bình. Trong đó, Ninh Bình hiện là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc, ở mức 43.000 đồng/kg.

8 địa phương gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu và Điện Biên cùng giảm 2.000 đồng/kg trong tuần, đưa giá thu mua về khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg.

Lào Cai là địa phương có mức điều chỉnh thấp nhất, giảm xuống mức 45.000 đồng/kg.

Theo giá gần nhất sáng nay, mức 45.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 44.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng có tuần giảm trên diện rộng, với mức điều chỉnh phổ biến từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. So với khung giá 45.000 - 49.000 đồng/kg của cuối tuần trước, giá thu mua hiện đã lùi về khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giảm 3.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Sau các đợt điều chỉnh, mức 43.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực, đạt 46.000 đồng/kg, dù đã giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Tại miền Nam, thị trường cũng chứng kiến mức điều chỉnh đáng kể, từ 1.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần qua. Đặc biệt, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 4.000 đồng/kg, từ 50.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau hiện giao dịch ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần qua. Đà trượt giá dồn dập đã xóa sổ các mốc trên 46.000 đồng/kg, kéo biên độ giao dịch toàn quốc lùi mạnh về 43.000 - 46.000 đồng/kg./.