Ngày 2/11: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm đan xen.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản tăng giảm lệch chiều tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11 tăng 0,70 Yên/kg (+0,16%), lên mức 443 Yên/kg; hợp đồng tháng 12 giảm 8.10 Yên/kg (-1,90%), xuống mức 425.40 Yên/kg; hợp đồng tháng 1/2027 giảm 0.40 Yên/kg (-0,09%), xuống mức 433.10 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 trong nước đạt 97,9 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đảo chiều tăng tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng giao tháng 11 tăng 70 Nhân dân tệ/tấn (+0,38%), lên mức 18.610 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 80 Nhân dân tệ/tấn (+0,42%), lên mức 19.260 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 3/2027 tăng 75 Nhân dân tệ/tấn (+0,39%), lên mức 19.250 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 247,00 Cent/kg, giảm 1,20%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 244,50 Cent/kg, giảm 1,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 giao dịch ở mức 245,1 US cent/kg, giảm 0,6%.

Thị trường cao su thế giới nhiều khả năng tiếp tục dao động với xu hướng điều chỉnh ngắn hạn còn chiếm ưu thế. Tại SHFE, diễn biến nhu cầu nguyên liệu của ngành lốp xe Trung Quốc và lượng tồn kho tại các trung tâm thương mại sẽ đóng vai trò quan trọng. Trong khi đó, giá cao su tại TOCOM và SGX còn chịu ảnh hưởng từ giá dầu, tỷ giá và hoạt động giao dịch của các quỹ đầu tư.

Dù áp lực giảm chưa chấm dứt, khả năng thị trường lao dốc kéo dài vẫn cần được xem xét thận trọng.

Trong những tuần đầu tháng 11, nếu nhu cầu mua nguyên liệu của Trung Quốc chưa phục hồi, giá cao su có thể tiếp tục chịu sức ép, đặc biệt tại SHFE và SGX. Ngược lại, tình trạng mưa lớn làm gián đoạn khai thác tại Thái Lan, Indonesia và một số khu vực Đông Nam Á có thể giúp thị trường sớm ổn định trở lại.

Xu hướng ngắn hạn của giá cao su vẫn nghiêng về điều chỉnh và tích lũy, trong khi triển vọng trung hạn được hỗ trợ bởi nguồn cung tăng chậm hơn nhu cầu tiêu thụ. Khả năng phục hồi bền vững sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của ngành sản xuất lốp xe, sức mua từ Trung Quốc và mức độ thiếu hụt cao su nguyên liệu tại các nước sản xuất lớn.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến trên thị trường thế giới, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.