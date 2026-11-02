Ngày 2/11/2026: Quốc hội thảo luận về dự án luật lĩnh vực y tế, đầu tư

Cụ thể, vào buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 2/11, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.