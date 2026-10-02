Ngày 2/10, giá bạc chịu sức ép trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 20 phút ngày 2/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.791.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.859.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.793.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.861.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào ngày 2/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.157.000 đồng/lượng và 2.224.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.519.856 đồng/kg (mua vào) và 59.306.518 đồng/kg (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 2/10. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.139.000-2.205.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.040.000 đồng/kg (mua vào)-58.800.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 20 phút ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng nhẹ so phiên trước đó và giao dịch quanh mức 61,17 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 60,09-61,41 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục chịu sức ép trong phiên giao dịch sáng 2/10 tại châu Á, dao động quanh mức 60,4 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh và thị trường chờ báo cáo việc làm của Mỹ. Chỉ số USD tăng lên 102,08 điểm, mức cao nhất trong gần 17 tháng, sau khi vượt ngưỡng 101,8 điểm. Đồng bạc xanh mạnh lên tiếp tục gây sức ép đối với giá bạc.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 2/10. (Nguồn: kitco.com)

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, những phát biểu mới từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng tác động đến thị trường. Bà Lorie Logan, Chủ tịch FED chi nhánh Dallas cho rằng cần tăng lãi suất thêm ít nhất 50 điểm cơ bản, đồng thời cảnh báo lạm phát khó giảm đáng kể xuống dưới 2,5% nếu không tiếp tục nâng lãi suất.

Trong khi đó, giá dầu Brent vượt 105 USD/thùng giữa những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng có thể kéo dài áp lực lạm phát, củng cố kỳ vọng FED duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Chi phí sản xuất gia tăng cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp.

"Thị trường hiện chờ báo cáo việc làm của Mỹ để có thêm cơ sở đánh giá triển vọng lãi suất. Nếu số liệu việc làm và tiền lương tăng mạnh hơn dự báo, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ, gây thêm sức ép lên giá bạc. Ngược lại, số liệu yếu hơn dự báo có thể tạo điều kiện để giá phục hồi", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.

Về mặt kỹ thuật, trên biểu đồ ngày, giá bạc giao ngay tiếp tục chịu áp lực giảm sau khi không vượt được vùng kháng cự quanh 72 USD/ounce, gần đường trung bình động 200 ngày (SMA200). Giá hiện nằm dưới đường trung bình động 50 ngày (SMA50) và dao động trong vùng 55-64 USD/ounce.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá bạc đang dao động trong khoảng 60-62 USD/ounce. Nếu giảm xuống dưới 60 USD/ounce, giá có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ 55 USD/ounce. Trường hợp không giữ được mức này, vùng 45 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ dài hạn tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, nếu phục hồi và duy trì trên 62,6 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới vùng 67 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD và khả năng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.