Thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến chương trình nghệ thuật đặc biệt - Muôn sắc Việt Nam.

Việc điều chỉnh thời gian mở cổng đăng ký nhằm dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến.

Qua đó, Ban Tổ chức có thể chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm quá trình đăng ký vé diễn ra thuận tiện, an toàn.

Để đăng ký vé, khán giả có thể truy cập một trong ba trang thông tin điện tử Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để đến cổng đăng ký.

Khán giả cũng có thể truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn.