Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Ngày 19/11/2026 mưa rào, có nơi có dông, trời rét, có nơi rét đậm.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 20 - 22/11/2026: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng gián đoạn, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 - 20oC.