Giá heo hơi hôm nay duy trì đà tăng mạnh trên diện rộng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục diễn biến tích cực khi cả 15 địa phương miền Bắc đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Sau phiên tăng mới nhất, giá thu mua toàn khu vực dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lai Châu ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nước, lên 56.000 đồng/kg. Hải Phòng cũng đạt mức giá tương tự sau khi tăng 3.000 đồng/kg.

Tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, giá heo hơi cùng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Ninh Bình giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La cùng ghi nhận mức thu mua 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại 9 trong tổng số 11 địa phương được khảo sát. Quảng Trị và Huế là hai địa phương duy nhất giữ giá ổn định.

Sau điều chỉnh, giá thu mua toàn khu vực dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng lên mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An đạt 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng tăng lên 52.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh sau khi địa phương này tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Tại Quảng Ngãi và Gia Lai, giá heo hơi đạt 51.000 đồng/kg. Riêng Quảng Trị và Huế tiếp tục giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại 5 trong tổng số 8 địa phương. Giá thu mua toàn vùng hiện dao động trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai dẫn đầu khu vực khi tăng lên 56.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đạt 55.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng lên 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ mức giá 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên diện rộng khi 29/34 địa phương trên cả nước ghi nhận mức điều chỉnh 1.000 - 4.000 đồng/kg, chỉ 5 địa phương tại miền Trung và miền Tây giữ giá ổn định. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, thị trường heo hơi vẫn có triển vọng tích cực, nhưng người chăn nuôi cần theo dõi sát diễn biến giá cả, chủ động phòng dịch và cân đối kế hoạch xuất bán để hạn chế rủi ro./.