Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay đồng loạt đi xuống.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 447 Yên/kg, tăng 3,80%. Hợp đồng giao tháng 12/2026 đi ngang ở mức 433,20 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,68 Baht (0,7%) về mức 93,84 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.160 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,19%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 19.195 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,31%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 580 Nhân dân tệ, tương đương 3,58%, xuống 15.605 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 244,70 Cent/kg, giảm 1,81%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 245,40 Cent/kg, giảm 1,68%.

Áp lực giảm giá lan rộng ở các hợp đồng giao năm 2027 khi giá ở trên sàn SHFE, sàn SGX và thị trường Thái Lan đồng loạt giảm. Hợp đồng giao tháng 11/2026 trên sàn TOCOM là kỳ hạn duy nhất tăng giá trong hôm nay, lên 447 JPY/kg, tăng 3,80%.

Theo báo cáo của Tập đoàn Sàn Giao dịch Nhật Bản (JPX) và Hiệp hội các nhà sản xuất găng tay cao su Malaysia, thị trường cao su đang chịu tác động từ những lực kéo trái chiều giữa triển vọng tiêu thụ và nguồn cung. Đáng chú ý, nhu cầu ô tô tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, được dự báo cải thiện trong dịp cuối năm sau nhiều tháng doanh số suy yếu. Điều này có thể thúc đẩy sản xuất lốp xe, qua đó hỗ trợ nhu cầu cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.