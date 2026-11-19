Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục lao dốc, nối dài chuỗi phiên giảm mạnh trong những ngày gần đây. Theo khảo sát, giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm từ 2.800 - 3.000 đồng/kg , đưa mặt bằng thu mua xuống còn 76.500 - 77.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm mạnh nhất, xuống còn 77.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm còn 77.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 77.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức thu mua thấp nhất, đạt 76.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa rRobusta và Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 73 USD/tấn, xuống còn 3.071 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 86 USD/tấn, xuống mức 3.037 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch gần nhất, giá robusta có thời điểm giảm xuống 3.042 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục phục hồi phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 5,9 US cent/pound, lên 286,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 6,5 US cent/pound, đạt 281,4 US cent/pound.

Trong khi đó, kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 4,8 US cent/pound, tương đương 1,77%, lên mức 275,35 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm trên diện rộng

Giá tiêu hôm nay điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam đồng loạt giảm sau những phiên giao dịch đi ngang. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua hồ tiêu trong nước xuống khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất, xuống còn 133.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) giá hồ tiêu cùng giảm xuống mức 133.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giảm xuống còn 134.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá thu mua cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn nhìn chung không biến động.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục đứng ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia duy trì mức giá tiêu đen 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l tiếp tục được báo giá 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn./.