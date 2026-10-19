Ngày 19-10: Quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 19-10, các lực lượng chức năng đã di dời hơn 600m³ đất, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để mở rộng diện tích tìm kiếm.

Tính đến hết ngày 19-10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ và 4 bộ di vật.

Như vậy, tính từ ngày 15-10 đến 19-10 (đợt 2), toàn đội đã quy tập được 47 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 15 bộ có di vật đi kèm. Trước đó, ở đợt 1, 731 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Tổng cộng từ ngày 23-6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện và quy tập 778 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Cụ thể gồm 745 hài cốt phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở Khu A, 6 vị trí ở Khu B).

Hiện tại, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chuyên trách khẩn trương triển khai.