Ngày 19/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật

Sáng 18/10, Quốc hội nghe Tờ trình về các luật và nghị quyết. Ảnh: TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).