Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

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Cập nhật lúc 8h35 giờ ngày 19/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.005.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.067.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.005.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.067.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.005.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.359.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 53.466.533 đồng/kg (mua vào) và 55.119.862 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 19/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 57,42025 USD/ounce, tăng 0,71% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tăng nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng. Diễn biến này giúp kim loại quý phục hồi sau phiên giảm trước đó do lo ngại lạm phát tại Mỹ.

Dù chỉ số giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu vẫn đi xuống. Diễn biến tiêu cực trên thị trường cổ phiếu công nghệ, cùng những lo ngại về tình hình nợ của một số doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo, đã thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Về chính sách tiền tệ, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 cao hơn khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn được duy trì, trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là giá nhập khẩu, giá xuất khẩu và sản lượng công nghiệp, để đánh giá triển vọng lãi suất và diễn biến đồng USD. Những thông tin này cũng có thể tác động đến lợi suất trái phiếu và xu hướng giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá bạc phục hồi. Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng, đẩy đồng USD và lợi suất thực đi lên, qua đó gây sức ép trở lại đối với giá bạc trong các phiên giao dịch tiếp theo./.