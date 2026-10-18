Ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Ngày 19/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, vào buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Ngày 19/10, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về: Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).