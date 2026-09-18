Ngày 18/9: Giá bạc thế giới quay đầu tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 66 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 18/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.965.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.033.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.967.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.035.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/9. (Nguồn: giabac.net)

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.238.000 đồng/lượng và 2.307.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 59.679.851 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 61.519.846 đồng/kg.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 18/9. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra thời điểm 11 giờ ngày 18/9 ở mức 2.226.000-2.295.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.360.000 đồng/kg (mua vào)-61.200.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.232.000 đồng/lượng, bán ra 2.304.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.520.000 đồng/kg (mua vào)-61.440.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu tăng mạnh so phiên giao dịch trước và neo ở ngưỡng 65,98 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 65,13-66,26 USD/ounce.

Trước đó, giá bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch chốt phiên ngày 17/9 tại Mỹ, trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá dầu thô giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt, qua đó giảm bớt sức ép đối với kim loại quý sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Đà phục hồi đưa giá bạc vượt 64,86 USD/ounce và tiến gần vùng kháng cự 65,73-66,99 USD/ounce. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật chưa hoàn toàn chuyển sang tích cực. Giá cần vượt 66,99 USD/ounce để củng cố đà tăng và giảm khả năng đây chỉ là nhịp phục hồi ngắn hạn sau quyết định của FED.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 18/9. (Nguồn: kitco.com)

Nếu vượt vùng 65,73-66,99 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới ngưỡng 68,17 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giảm xuống dưới 63,44 USD/ounce, giá có thể lùi về 62,38 USD/ounce và 62,06 USD/ounce.

Đà phục hồi của giá bạc được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,95%, sau khi vượt 5% hồi đầu tuần. Giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp cũng góp phần làm dịu lo ngại trước mắt về lạm phát.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì hơn 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp diễn, trong khi FED phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất. Những yếu tố này có thể khiến giá bạc tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, về mặt kỹ thuật, giá bạc giao ngay đã phục hồi từ đường trung bình động 50 ngày (SMA50), quanh 62 USD/ounce, hiện là vùng hỗ trợ quan trọng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng tăng lên hơn mức trung tính, cho thấy triển vọng ngắn hạn được cải thiện.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá bạc đang tiến tới vùng kháng cự quanh 66 USD/ounce. Nếu vượt ngưỡng này, giá có thể hướng tới 68 USD/ounce. Việc tiếp tục duy trì hơn 68 USD/ounce có thể tạo điều kiện để giá tiến lên vùng 72-73 USD/ounce, tương ứng khu vực đường trung bình động 200 ngày (SMA200).

Ở chiều ngược lại, nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 62 USD/ounce, đà phục hồi có thể suy yếu và giá bạc có nguy cơ lùi về vùng 55 USD/ounce.

"Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu, giá dầu và định hướng chính sách tiền tệ của FED tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối giá bạc. Việc giá dầu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt có thể hỗ trợ đà phục hồi, trong khi áp lực có thể gia tăng trở lại nếu những yếu tố này đảo chiều", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.