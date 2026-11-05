Ngày 18/11, xét xử bị cáo Lê Thanh Thản cùng các cựu lãnh đạo phường Kiến Hưng

Toàn cảnh một phiên tòa xét xử liên quan đến vụ án của ông Lê Thanh Thản trước đó.

Được biết, HĐXX trong vụ án gồm 3 người, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự làm chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có các bị cáo khác gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), các bị cáo cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng truy tố, dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên sau đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng (bị vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt).

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành. Từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Mặc dù sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

Cùng liên quan đến vụ án còn có ông Mai Quang Bài (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), tuy nhiên do ông Bài đã qua đời ngày 23/11/2024 nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Mai Quang Bài.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 30/11.