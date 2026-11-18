Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Đến trưa và chiều, không khí lạnh mở rộng ra các khu vực còn lại của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Đáng chú ý, khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng phạm vi ảnh hưởng xuống một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do tác động của đợt không khí lạnh này, từ chiều tối và đêm 18/11, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang ngày 19/11, Bắc Trung Bộ cũng bắt đầu chuyển rét, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh được dự báo phổ biến 12-15 độ C tại vùng núi và trung du Bắc Bộ. Riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mức nhiệt thấp nhất khoảng 15-18 độ C. Đây là mức nhiệt dự báo cho cả đợt lạnh, không phải nhiệt độ thấp nhất đồng loạt trong ngày 18/11.

Không khí lạnh cũng khiến gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Cùng với sự giảm nhiệt, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông trong ngày 18/11. Một số nơi xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, cùng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Hà Nội chuyển rét từ chiều tối và đêm 18/11

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến bắt đầu ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18/11, khiến thời tiết thay đổi rõ rệt.

Trong ngày, thủ đô có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất theo bản tin dự báo ngày phổ biến 18-20 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Từ chiều, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Đến chiều tối và đêm, trời chuyển rét. Nhiệt độ được dự báo tiếp tục giảm khi khối không khí lạnh hoạt động mạnh hơn.

Đợt giảm nhiệt diễn ra khá nhanh sau thời gian Hà Nội duy trì nền nhiệt tương đối cao. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, nên chủ động chuẩn bị áo ấm, tránh bị nhiễm lạnh khi di chuyển ngoài trời vào buổi tối và sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/11

Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa, mưa vừa và dông, một số nơi mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, khu vực ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Bắc có mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Thời tiết chủ yếu có nắng trong ngày, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Không khí lạnh tăng cường ngày 19-20/11, biển động mạnh

Theo dự báo, đợt không khí lạnh chưa dừng lại trong ngày 18/11. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, một đợt tăng cường tiếp theo sẽ khiến nhiệt độ tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì ở mức thấp.

Tại khu vực miền Trung, từ chiều 19/11, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi sát diễn biến gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, người dân miền Bắc cần đề phòng mưa dông kèm gió giật mạnh, đồng thời chủ động giữ ấm khi nhiệt độ giảm sâu từ chiều tối 18/11.