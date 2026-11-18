Sa Pa trong giá rét đầu đông. (Ảnh: Phạm Bằng - Tuấn Nguyễn)

Ngày 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó lan tới các khu vực khác ở Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn.

Từ ngày 18 đến 19/11, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2. Ngày và đêm 18/11, nhiệt độ thấp nhất ở vùng thấp phổ biến 18 - 20 độ C, vùng cao 14 - 16 độ C, vùng núi cao 12 - 14 độ C. Sang ngày và đêm 19/11, nhiệt độ thấp nhất ở vùng thấp là 17 - 19 độ C, vùng cao 13 - 15 độ C, vùng núi cao 11 - 13 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất dự báo ở vùng thấp từ 14 - 16 độ C, vùng cao 10 - 12 độ C, vùng núi cao 8 - 10 độ C. Vùng cao có rét đậm về đêm và sáng; vùng núi cao có thể rét hại vào đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể kéo dài nhiều ngày. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Rét đậm, rét hại cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi.