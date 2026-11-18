Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 18/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.437.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.481.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.437.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.481.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.437.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.691.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 38.319.904 đồng/kg (mua vào) và 39.493.235 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 18/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 46,850 USD/ounce, giảm 1,05% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực đi xuống khi triển vọng tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, trong khi hoạt động bán ra vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Trong bối cảnh đó, mốc 45 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá trong thời gian tới.

Một trong những yếu tố được giới đầu tư quan tâm trong tuần này là báo cáo sản xuất công nghiệp Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Số liệu này được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của ngành sản xuất, qua đó giúp thị trường đánh giá triển vọng nhu cầu bạc phục vụ hoạt động công nghiệp.

Trước đó, báo cáo công bố của Fed cho biết, sản lượng công nghiệp Mỹ trong tháng 9 tăng 0,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực tiện ích, với mức tăng 3,5%. Ngược lại, sản xuất chế tạo chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,3%.

Sự chênh lệch này cho thấy đà tăng của toàn ngành công nghiệp chưa phản ánh đầy đủ sự cải thiện trong hoạt động sản xuất chế tạo. Đây lại là lĩnh vực có mối liên hệ trực tiếp với nhu cầu sử dụng bạc làm nguyên liệu đầu vào. Do đó, số liệu tăng trưởng chung chưa đủ cơ sở để khẳng định sức tiêu thụ bạc công nghiệp đã phục hồi vững chắc.

Nhìn rộng hơn, dữ liệu từ tháng 4 đến tháng 9 cho thấy hoạt động sản xuất chế tạo tại Mỹ đã có những chuyển biến tích cực, nhưng xu hướng phục hồi vẫn thiếu ổn định. Trong tháng 9, chỉ số sản xuất chế tạo đạt 98,4 điểm, thấp hơn mức chuẩn 100 điểm của năm 2017.

Theo giới phân tích, báo cáo sản xuất công nghiệp sắp tới cần được đánh giá trên cả hai khía cạnh: mức tăng trưởng của tháng mới nhất và những điều chỉnh đối với số liệu các tháng trước. Trường hợp sản lượng tăng không đáng kể, hoặc dữ liệu kỳ trước bị điều chỉnh giảm, điều đó có thể cho thấy quá trình phục hồi của ngành sản xuất vẫn còn nhiều trở ngại.

Những tín hiệu này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường bạc, bởi nhu cầu công nghiệp là một trong những yếu tố nền tảng quyết định triển vọng tiêu thụ kim loại quý này. Khi hoạt động sản xuất chưa cải thiện rõ nét, kỳ vọng về lực cầu bạc khó có thể trở thành động lực đủ mạnh để hỗ trợ giá.

Trong khi áp lực bán vẫn hiện hữu và giá bạc đang giao dịch dưới mốc 50 USD/ounce, khả năng duy trì vùng hỗ trợ 45 USD/ounce sẽ là yếu tố cần đặc biệt theo dõi. Nếu ngưỡng này được giữ vững, thị trường có thể tìm thấy điểm tựa để ổn định trở lại. Ngược lại, việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng có thể khiến tâm lý thận trọng gia tăng./.