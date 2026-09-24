Ngày 18-10, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tổ chức Khóa tu Ngày an lạc lần 5 (2026)

Theo đó, khóa tu sẽ bắt đầu từ 8g sáng đến 16g chiều, Chủ nhật ngày 18-10-2026 (nhằm mùng 9-9-Bính Ngọ) tại Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (13/14 Mai Bá Hương, xã Bình Lợi).

Chương trình tu học gồm có: thuyết giảng, tọa thiền, tụng kinh, thọ trai, thiền hành, niệm Phật, vấn đáp theo chuyên đề,...

Đăng ký tham gia khóa tu theo đường link online.

Thời gian đăng ký từ ngày thứ Năm 24-9-2026 đến thứ Năm 15-10-2026, từ 7g sáng đến 17g chiều mỗi ngày.

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