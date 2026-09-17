Ngày 17/9: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 50 phút ngày 17/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.912.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.979.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.914.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.981.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/9. (Nguồn: giabac.net)

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.170.000 đồng/lượng và 2.237.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.866.522 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 59.653.184 đồng/kg.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 17/9. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra thời điểm 9 giờ 55 phút ở mức 2.155.000-2.223.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.493.000 đồng/kg (mua vào)-59.280.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.172.000 đồng/lượng, bán ra 2.244.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.920.000 đồng/kg (mua vào)-59.840.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 50 phút ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm so phiên giao dịch trước và neo ở ngưỡng 63,08 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 61,91-65,06 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm khi chốt phiên giao dịch ngày 16/9 tại Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 17/9. (Nguồn: kitco.com)

Về mặt kỹ thuật, giá bạc cần vượt ngưỡng kháng cự 64,3018 USD/ounce để củng cố khả năng phục hồi. Nếu duy trì trên mức này, giá có thể hướng tới 65,297 USD/ounce, sau đó là 65,661 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 62,156 USD/ounce, giá bạc có thể chịu thêm áp lực và lùi về vùng 60 USD/ounce. Như vậy, vùng 64,3018-65,297 USD/ounce là khu vực kháng cự đáng chú ý, trong khi 62,156 USD/ounce và 60 USD/ounce là các ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Vladimir Zernov, trong phiên, giá bạc từng tăng theo đà phục hồi của giá vàng. Tỷ lệ vàng/bạc hầu như không thay đổi, duy trì quanh mức 67,5, do đó chưa tạo tác động đáng kể đến diễn biến giá bạc.

Giá bạc có thời điểm vượt 65 USD/ounce nhưng không duy trì được đà tăng và sau đó quay đầu giảm. Nếu lấy lại vùng 65-66 USD/ounce và duy trì trên khu vực này, giá bạc có thể hướng tới mức đỉnh gần đây quanh 68 USD/ounce.

"Nếu đà tăng tiếp tục được củng cố và giá vượt 68 USD/ounce, ngưỡng tâm lý 70 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo", chuyên gia Vladimir Zernov nhận định.