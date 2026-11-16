Ngày 17/11 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Ngày 17/11/2026 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 18 - 20/11/2026: Nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 - 20oC.