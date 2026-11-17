Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng ở 14 trong tổng số 15 địa phương, với biên độ điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang là địa phương có mức tăng mạnh nhất, đưa giá thu mua lên 51.000 đồng/kg.

Hà Nội tăng 2.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg, ngang với Bắc Ninh và Hưng Yên. Tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình, giá heo hơi cùng đạt 51.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh.

Các địa phương còn lại trong khu vực giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg. Riêng Phú Thọ là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động so với phiên trước, tiếp tục duy trì giá thu mua 50.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại 10 trong tổng số 11 địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau biến động mới nhất, giá thu mua trong khu vực dao động từ 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng lên 51.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng đạt mức giá tương tự sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức thu mua 50.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Đà Nẵng không ghi nhận biến động, tiếp tục duy trì mức giá của cuối tuần trước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại 7 trong tổng số 8 địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng tăng lên mức 52.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đạt 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau là địa phương tăng mạnh nhất miền Nam, đưa giá thu mua lên 50.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ hiện là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, cùng giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Nam dao động từ 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng tại cả ba miền, với 31/34 địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Qua đó, mặt bằng thu mua toàn quốc được nâng lên 49.000 - 52.000 đồng/kg. Đà tăng tại nhiều địa phương cho thấy thị trường đang có dấu hiệu phục hồi rõ hơn sau giai đoạn giá thấp./.