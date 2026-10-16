Ngày 17/10, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 2

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; Đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại Kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, thông tin tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, y tế... phục vụ Kỳ họp thứ 2.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm sửa đổi và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI diễn ra hồi tháng 4/2026. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong số các dự án luật dự kiến được thông qua có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hệ thống pháp luật và quản lý kinh tế - xã hội như: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh công tác lập pháp, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Các nội dung trọng tâm gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2027; đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội. Các đại biểu cũng được đề nghị gửi phiếu chất vấn để chuyển đến những người có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Quốc hội khóa XVI có nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau khi được bầu, Quốc hội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất vào tháng 4/2026, tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao và quyết định các kế hoạch phát triển.

Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp thường lệ tiếp theo của Quốc hội khóa XVI, với trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, xem xét các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đối với lĩnh vực ngành Công Thương, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI sẽ cho ý kiến đối với Luật Giao dịch hàng hoá phái sinh; xem xét, thông qua một số luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.