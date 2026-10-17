Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h55 giờ ngày 17/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.989.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.051.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.989.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.051.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.989.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 53.039.867 đồng/kg (mua vào) và 54.693.197 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h55 ngày 17/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 56,996 USD/ounce, giảm 0,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới đảo chiều giảm. Trước đó, đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh diễn biến trên thị trường tài chính, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Tuy nhiên, triển vọng giá bạc vẫn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy nền kinh tế vẫn có những tín hiệu tích cực, khiến thị trường gia tăng dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong kỳ họp tháng này. Theo công cụ CME FedWatch được dẫn trong nguồn tin, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này ở mức khoảng 72%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo lên tới 92%.

Diễn biến lãi suất và sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc có thể chịu sức ép. Ngược lại, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này./.