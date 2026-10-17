Ngày 17/10: Giá bạc giảm trong phiên cuối tuần, chịu sức ép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ

Thị trường bạc trong nước diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá ở cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 17/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.755.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.823.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.757.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.825.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 17/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.989.000 đồng/lượng và 2.051.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 53.039.867 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 54.693.197 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.984.000-2.046.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 52.907.000 đồng/kg (mua vào)-54.560.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 12 giờ ngày 17/10 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm nhẹ, giao dịch ngưỡng 56,87 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 56,77-58,1 USD/ounce.

Giá bạc thế giới giảm trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ, khi giá dầu thô tăng mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ phục hồi nhẹ. Những diễn biến này làm suy yếu tác động hỗ trợ từ đà giảm của đồng USD, đồng thời gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 17/10. (Nguồn: kitco.com)

Thị trường kim loại quý tiếp tục chịu tác động từ những biến động trên thị trường năng lượng và tài chính. Giá dầu thô duy trì ở mức hơn 100 USD/thùng làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ phục hồi nhẹ cũng gây sức ép lên giá bạc, dù đồng USD suy yếu phần nào hỗ trợ thị trường.

Đối với bạc, những lo ngại về triển vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục là yếu tố bất lợi. Đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ, cùng chi phí năng lượng tăng cao, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trước triển vọng hoạt động sản xuất và nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, giá bạc chưa thể duy trì đà phục hồi ổn định, dù nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này vẫn được hỗ trợ khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Vladimir Zernov, giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm khi tỷ lệ giá vàng so giá bạc tăng lên gần mức 73, cho thấy bạc đang diễn biến kém tích cực hơn vàng. Nếu tỷ lệ này vượt và duy trì mức hơn 73, khả năng tăng lên ngưỡng 75 có thể tiếp tục gây sức ép lên giá bạc.

Về mặt kỹ thuật, giá bạc đang có nguy cơ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 56-57 USD/ounce. Nếu không giữ được vùng giá này, bạc có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 51-52 USD/ounce.

"Ở chiều ngược lại, nếu phục hồi và duy trì mức hơn 57 USD/ounce, giá bạc có thể cải thiện triển vọng ngắn hạn, hướng tới vùng kháng cự 61-62 USD/ounce", chuyên gia Vladimir Zernov nhận định.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn chịu sức ép từ đà tăng của giá năng lượng, biến động lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và những lo ngại về nhu cầu công nghiệp. Khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 56,34-56,78 USD/ounce và vượt ngưỡng kháng cự 57,39-57,86 USD/ounce sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá xu hướng giá bạc trong các phiên tới.