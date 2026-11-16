Ngày 16/11: Giá cà phê giảm tuần thứ 6 liên tiếp, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá cà phê tuần qua xuống thấp nhất trong gần 3 năm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm tuần thứ 6 liên tiếp

Giá cà phê tuần qua tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau một tuần giao dịch kém tích cực. Đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước, đưa giá thu mua xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2/2024.

Theo khảo sát, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức 83.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê xuống còn 83.000 đồng/kg. Gia Lai hiện giao dịch ở mức 82.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng đưa giá thu mua xuống 82.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trong tuần qua cũng giảm mạnh, trong khi cà phê Arabica diễn biến phân hóa giữa các kỳ hạn.

Theo dữ liệu từ sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 69 USD/tấn, tương ứng 2,1%, xuống mức 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, tương đương 0,1% so với tuần trước, xuống còn 279,65 US cent/pound.

Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3 US cent/pound, tương ứng 1,1%, lên 274,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng tăng 2,75 US cent/pound, tương đương 1%, đạt 270,45 US cent/pound.

Đối với hoạt động giao dịch cà phê vật chất, các thương nhân tại Việt Nam đang chào bán cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ hạt đen và vỡ 5%, với mức cộng 40 - 50 USD/tấn so với hợp đồng giao ngay. Đối với hợp đồng giao hàng tháng 1, mức chào bán được ghi nhận thấp hơn giá kỳ hạn khoảng 50 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước tuần qua giảm tới 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá thu mua hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 134.500 - 136.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, đạt 136.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cũng ghi nhận mức giá 135.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia xuất khẩu lớn trong tuần qua cũng có xu hướng giảm.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l của Việt Nam giảm mạnh nhất, mất 250 USD/tấn, tương đương 4,2%, xuống còn 5.700 USD/tấn.

Đối với tiêu đen loại 550 g/l, giá xuất khẩu giảm 95 USD/tấn, tương ứng 1,58%, còn 5.900 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm 150 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 5.550 USD/tấn. Đây tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia giảm 29 USD/tấn, xuống 6.770 USD/tấn. Malaysia là thị trường duy nhất duy trì mức giá ổn định trong tuần, với tiêu đen được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá xuất khẩu của Việt Nam giảm 150 USD/tấn, xuống còn 8.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia cũng giảm 40 USD/tấn, còn 9.245 USD/tấn. Riêng Malaysia tiếp tục giữ giá tiêu trắng ở mức 12.000 USD/tấn./.