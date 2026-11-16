Ngày 16/11: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà suy giảm

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Cập nhật lúc 8h30 ngày 16/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.514.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 23.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 24.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.514.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.728.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 39.173.235 đồng/kg (mua vào) và 40.373.232 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 16/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 48,1205 USD/ounce, giảm 1,28% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Tuần qua, thị trường bạc quốc tế liên tục đối mặt với áp lực khi đồng USD duy trì đà tăng, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhích lên và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu nới lỏng. Đáng chú ý, số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo tiếp tục củng cố quan điểm Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo dữ liệu công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,4%, vượt mức dự báo 0,3% của thị trường. CPI lõi cũng ghi nhận mức tăng 0,3%, cao hơn kỳ vọng. Những con số này cho thấy lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, qua đó làm gia tăng sự thận trọng của giới đầu tư trước các quyết định lãi suất tiếp theo của Fed.

Triển vọng lãi suất cao tiếp tục tạo bất lợi cho các kim loại quý không sinh lãi như bạc. Cùng với đó, đồng USD mạnh lên khiến giá bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hạn chế nhu cầu mua vào.

Áp lực còn đến từ diễn biến lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ. Tính đến ngày 12/11, lợi suất thực kỳ hạn 5 năm tăng lên 2,64%, so với 2,35% ngày 6/11; lợi suất thực kỳ hạn 10 năm đạt 2,86%, tăng từ mức 2,63%. Mặt bằng lợi suất thực cao hơn làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của các tài sản sinh lời, khiến bạc gặp thêm bất lợi trong cuộc cạnh tranh dòng vốn đầu tư.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng tiền rút khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bạc cũng đang làm suy yếu lực cầu trên thị trường. Khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng nắm giữ bạc thông qua các quỹ ETF, áp lực bán gia tăng và khả năng phục hồi của giá kim loại này bị hạn chế.

Ở lĩnh vực công nghiệp, mặt bằng giá bạc cao cũng đặt ra bài toán chi phí đối với các doanh nghiệp sản xuất. Một số nhà sản xuất có xu hướng tối ưu hóa lượng bạc sử dụng trong quy trình sản xuất hoặc nghiên cứu vật liệu thay thế để giảm chi phí đầu vào. Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu bạc công nghiệp, nhất là trong bối cảnh giá kim loại quý vẫn biến động mạnh./.