Ngày 16/11 diễn ra Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII

Dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thông qua 8 nghị quyết (5 nghị quyết cá biệt và 3 nghị quyết quy phạm pháp luật).

Cụ thể: Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Nghị quyết quy phạm pháp luật, điều chỉnh thời gian trình từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 sang Kỳ họp thứ 8); Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030 (Nghị quyết quy phạm pháp luật, xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn); Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Nghị quyết quy phạm pháp luật, xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn); Nghị quyết quyết định số vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ Nhà ở tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng sẽ thông tin đầy đủ về nội dung của kỳ họp đến cử tri và bạn đọc.