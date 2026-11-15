Ngày 16/11 có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Ngày 16/11/2026 có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 17 - 19/11/2026: Ngày 17 - 18/11 đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Ngày 19/11 nhiều mây, không mưa, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 - 29oC.