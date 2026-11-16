Ngày 16/11: Cả nước ngày nắng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lâm Đồng

Cụ thể, sáng nay, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 05-10mm, có nơi trên 30mm.

Do vậy nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Đông Giang, D'Ran, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Ka Đô, Kiến Đức, La Dạ, Nam Hà Lâm Hà, Nam Thành, P. 2 Bảo Lộc, P. Cam Ly - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Quảng Tín, Sơn Điền, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội.

Trung tâm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi./.