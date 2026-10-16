Ngày 16/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

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Thị trường bạc trong nước diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá ở cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 5 phút ngày 16/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.759.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.826.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.761.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.828.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 16/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.025.000 đồng/lượng và 2.088.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 53.999.865 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 55.679.861 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.016.000-2.078.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 53.760.000 đồng/kg (mua vào)-55.413.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 5 phút ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá bạc phục hồi, neo ở ngưỡng 57,61 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 55,36-57,92 USD/ounce.

Trong phiên thứ Năm (15/10), giá bạc tăng hơn 3%, sau khi giảm gần 6% trong phiên trước đó, do tác động từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cao hơn dự báo.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 16/10. (Nguồn: kitco.com)

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, đà phục hồi của bạc được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,09%. Lợi suất trái phiếu giảm góp phần cải thiện sức hấp dẫn của bạc, trong bối cảnh kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi suất. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn có thể khiến FED duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, hạn chế khả năng phục hồi của giá bạc.

"Về mặt kỹ thuật, giá bạc đã phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng 55 USD/ounce trong phiên thứ Năm. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, khi giá tiếp tục dao động dưới các ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Nếu duy trì trên mức 55 USD/ounce, giá bạc có thể tiếp tục phục hồi và hướng tới vùng kháng cự 64 USD/ounce", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.

Trường hợp vượt và duy trì trên mức này, giá có khả năng tăng lên vùng 72 USD/ounce, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày. Nếu tiếp tục vượt ngưỡng 72 USD/ounce, triển vọng tăng lên vùng 90 USD/ounce có thể được xem xét trong dài hạn

Ở chiều ngược lại, nếu giảm xuống dưới 55 USD/ounce, giá bạc có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ 50 USD/ounce. Trường hợp áp lực bán gia tăng, vùng 45-50 USD/ounce sẽ là khu vực hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Nhìn chung, giá bạc đã ghi nhận tín hiệu phục hồi sau đợt giảm mạnh, song triển vọng ngắn hạn vẫn chịu tác động từ lạm phát Mỹ, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 55 USD/ounce và vượt ngưỡng kháng cự 64 USD/ounce sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá bạc.